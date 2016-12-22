МИД назвал ограничения против банка «Агросоюз» «санкционным накатом США»
Политика, 21:50
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МИД назвал ограничения против банка «Агросоюз» «санкционным накатом США»
Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков назвал санкции США против московского коммерческого банка «Агросоюз» 54-м «санкционным американским накатом» на Россию с 2011 года. Так он прокомментировал новые ограничения Вашингтона в отношении российского банка, сообщается на сайте МИДа.
По его словам, настроенные против России политики из США продолжают попытки оказать давление на Россию, но «в результате лишь выставляют напоказ собственную беспомощность».
Замминистра иностранных дел также заявил, что конгрессмены США решили ввести новые санкции против России «в надежде лучше запомниться избирателям» в преддверии промежуточных выборов в палату представителей и сенат в ноябре.
В пятницу, 3 августа, Министерство финансов США объявило о введении санкций в отношении российского банка «Агросоюз». Власти США полагают, что это кредитное учреждение переводило деньги в КНДР. Кроме того, Вашингтон внес в черный список 47-летнего Йонг Вона — гражданина Северной Кореи, живущего в Москве, который, заявили в Минфине США, является представителем северокорейского банка. Власти США настаивают, что он помогал проводить транзакции в свою страну через «Агросоюз». Кроме того, санкции были введены в отношении северокорейской компании Ungum Corporation и китайской Dandong Zhongsheng Industry & Trade Co.