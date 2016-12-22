МИД назвал ограничения против банка «Агросоюз» «санкционным накатом США»

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков назвал санкции США против московского коммерческого банка «Агросоюз» 54-м «санкционным американским накатом» на Россию с 2011 года. Так он прокомментировал новые ограничения Вашингтона в отношении российского банка, сообщается на сайте МИДа.

По его словам, настроенные против России политики из США продолжают попытки оказать давление на Россию, но «в результате лишь выставляют напоказ собственную беспомощность».

Замминистра иностранных дел также заявил, что конгрессмены США решили ввести новые санкции против России «в надежде лучше запомниться избирателям» в преддверии промежуточных выборов в палату представителей и сенат в ноябре.