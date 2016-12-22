Пассажир разбившегося самолета Aeromexico подал в суд на авиакомпанию

Пассажир самолета Aeromexico, который потерпел крушения в штате Дуранго, подал иск в суд против авиаперевозчика по обвинению в халатности. Об этом говорится в документах суда в Чикаго, передает радиостанция Noticias MVS.

Истец, 43-летний американец мексиканского происхождения Нестор Мартинес считает, что авиакомпания допустила халатность, разрешив взлет при неблагоприятных погодных условиях — сильном ветре, дожде и граде. Мартинес был в штате Дуранго в отпуске. Адвокат истца Томас Деметрио рассказал, что его клиент хочет получить компенсацию, но сумму не уточнил.

Самолет Aeromexico, выполнявший рейс в Мехико, упал вскоре после вылета 1 августа. Губернатор штата Дуранго Хосе Аиспуро рассказал, что во время взлета в самолет ударил сильный порыв ветра, из-за чего машина потеряла скорость и задел землю левым крылом. После этого у самолета отвалились оба двигателя и он упал в горизонтальном положении.



Экипаж выпустил спасательные трапы, и пассажиры смогли покинуть потерпевший крушение лайнер до того, как он загорелся. В момент инцидента в самолете находились 103 человека. Всем удалось выжить. В тяжелом состоянии с ожогами в больницу был доставлен один из пилотов. Главный исполнительный директор авиакомпании Aeromexico Андрес Конеса сказал, что самолет был в отличном состоянии и в последний раз проходил техобслуживание в феврале. По факту крушения инициировано расследование. Оба бортовых самописца уже найдены.