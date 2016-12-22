Найдены оба черных ящика упавшего в Мексике пассажирского самолета

Оба черных ящика упавшего накануне при взлете из мексиканского города Дуранго самолета авиакомпании Aeromexico обнаружены. Об этом сообщил гендиректор управления гражданской авиации Мексики Луис Херардо Фонсека Гусман в эфире радио Noticias MVS.

В настоящее время собираются показания с радаров и записи с камер наблюдения аэропорта Дуранго. По словам Фонсеки, климатические условия при авиапроисшествии — это фактор, который будет учитываться, но он не определяющий.

«Комиссия по расследованию уже сформирована, сегодня она провела свое первое заседание, почти полностью закончены работы на месте [крушения]», — добавил он.

Самолет Embraer 190, выполнявший рейс 2431 из Дуранго в Мехико, упал 31 июля практически сразу после взлета. На его борту в момент инцидента находились 103 человека — 99 пассажиров и четыре члена экипажа. По данным спасателей, при крушении пострадали 85 человек, из них 13 были госпитализированы. Погибших нет.

Губернатор штата Дуранго Хосе Аиспуро рассказал, что, по предварительной версии, причиной аварии стал резкий порыв ветра. Он отметил, что после отрыва самолет потерял скорость и задел землю левым крылом. Оба двигателя лайнера при ударе отвалились. После падения экипаж смог эвакуировать всех пассажиров при помощи спасательных трапов, и они смогли покинуть лайнер до того, как он загорелся.