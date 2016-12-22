Госдума приняла пакет законов о «российских офшорах»

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении пакет из семи законов о создании специальных административных районов (альтернатива зарубежным офшорам) на островах Русский в Приморье и Октябрьский в Калининградской области.

Документы внесли на рассмотрение в нижнюю палату парламента 15 июня. Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявлял, что специальные административные районы в России начнут работу в сентябре—октябре 2018 года. По словам первого замруководителя «Единой России» и одного из авторов проекта Виктора Пинского, объем инвестиций в спецрайоны составит более €1 млрд.

Согласно принятым законам, подать заявку на резидентство на островах смогут только иностранные юрлица. При необходимости законом будет предусмотрена процедура редомициляции офшорной компании (смена юридического адреса с одной юрисдикции на другую). При этом компания должна быть создана до 1 января 2018 года, контролирующие лица должны были занять соответствующие должности не позднее 1 января 2017 года.

Минимальный объем инвестиций для зарубежных компаний — 50 млн руб. за полгода. Также будут установлены специальные налоговые ставки по налогу на прибыль организаций — 0% к доходам, полученным иностранными компаниями в виде дивидендов. При этом такие компании будут считаться в России нерезидентами.