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Подозреваемый в убийстве кардиолога Буша-старшего совершил самоубийство
Общество, 20:31
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Подозреваемый в убийстве кардиолога Буша-старшего совершил самоубийство

Подозреваемый в убийстве Марка Хауснехта — кардиолога экс-президента США Джорджа Буша-старшего — Джозеф Джеймс Паппас совершил самоубийство. Об этом сообщает техасский телеканал KHOU 11.

Отмечается, что 62-летний мужчина совершил суицид, когда к нему прибыли полицейские. ​

Кардиолог бывшего американского президента Марк Хауснехт был застрелен около Техасской детской больницы в городе Хьюстон (штат Техас) 20 июля. В него стрелял мужчина на мотоцикле. Медика увезли на скорой помощи, позднее он скончался.

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Хауснехт специализировался на сердечно-сосудистых заболеваниях, в 2000 году он лечил Буша-старшего от аритмии.

Накануне Fox News сообщил, что личность убийцы врача установлена. Паппас был сыном пациентки, умершей более 20 лет во время операции, которую проводил кардиолог. Полиция обыскала дом Паппаса, после чего ему заочно предъявили обвинение.​

Теги: Убийство , самоубийство , Джордж Буш
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