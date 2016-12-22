В Техасе убили врача-кардиолога бывшего президента Джорджа Буша
Общество, 14:45
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В Техасе убили врача-кардиолога бывшего президента Джорджа Буша
В американском штате Техас в городе Хьстон застрелен кардиолог бывшего президента США Джорджа Буша доктор Марк Хауснехт. Об этом сообщили в хьюстонской больнице и представитель Буша, передает телеканал Khou 11.
Как отмечается в сообщении, доктор был убит утром в пятницу, 20 июля. В него выстрелил мужчина на мотоцикле около Техасской детской больницы. Раненого доктора увезли на машине скорой помощи. Врач в последствии скончался в больнице. Полиция все еще ищет подозреваемого в убийстве доктора.В больнице рассказали, что доктор Хауснехт специализировался на сердечно-сосудистых заболеваниях и практиковал 40 лет. Представитель Буша Джим Макграт рассказал, что врач лечил бывшего президент в 2000 году от аритмии. На своей странице в Twitter он разместил заявление американского экс-лидера. В нем Буш говорит, что он глубоко опечален смертью Хауснехта и выражает соболезнования его родным, коллегам и друзьям. «Марк был фантастическим кардиологом и хорошим человеком», — заявил бывший президент. Он сказал, что всегда будет ему благодарен за его лечение и заботу.