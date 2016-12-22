В Техасе убили врача-кардиолога бывшего президента Джорджа Буша

В американском штате Техас в городе Хьстон застрелен кардиолог бывшего президента США Джорджа Буша доктор Марк Хауснехт. Об этом сообщили в хьюстонской больнице и представитель Буша, передает телеканал Khou 11.

Как отмечается в сообщении, доктор был убит утром в пятницу, 20 июля. В него выстрелил мужчина на мотоцикле около Техасской детской больницы. Раненого доктора увезли на машине скорой помощи. Врач в последствии скончался в больнице. Полиция все еще ищет подозреваемого в убийстве доктора.