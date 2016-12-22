Набравший 400 баллов на ЕГЭ школьник сдал экзамен в МГУ без единой ошибки

Москвич Руслан С., который набрал 400 баллов в рамках Единого государственного экзамена (ЕГЭ), набрал 100 баллов на вступительном экзамене в Московском государственном университете (МГУ). Об этом школьник сообщил «РИА Новости».
«Сегодня на сайте приемной комиссии факультета биоинженерии и биоинформатики появились результаты внутреннего экзамена по математике. Мой результат — 100 баллов», — заявил он.
По его словам, в августе после сдачи экзаменов он может позволить себе отдохнуть.
Согласно опубликованным результатам дополнительного вступительного испытания (ДВИ) по математике факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ, Руслан С. единственный абитуриент, который показал максимальный результат — 100 баллов. На втором месте оказалась школьница, набравшая 90 баллов.
О том, что московский школьник набрал 400 баллов, сдав на максимальные 100 баллов сразу четыре предмета в рамках ЕГЭ, стало известно в начале июля. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.
Директор столичной школы № 179 Павел Якушкин рассказал РБК, что Руслан С. — выпускник именно этого учебного заведения. Директор отметил, что молодой человек получил аттестат с отличием, а также 10 дипломов Всероссийской олимпиады по физике, математике и астрономии еще во время обучения.