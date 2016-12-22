СБУ задержала 11 модераторов соцсетей за антиукраинские посты

Служба безопасности Украины сообщила о пресечении деятельности 11 администраторов соцсетей, размещавших в интернете антиукраинские материалы. Об этом говорится на сайте СБУ.

Администраторы руководили сообществами в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Среди них были шесть жителей Одессы, два — Киевской области, а также люди из Донецкой, Черновицкой и Ивано-Франковской областей.

Как отмечает СБУ, оперативники выяснили, что модераторы сообществ размещали материалы с призывами к изменению границ территории Украины и с «поддержкой террористических организаций» самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. Как заявляет спецслужба, за это они получали деньги от российских кураторов.

Оперативники провели обыски по месту жительства администраторов групп в соцсетях и обнаружили компьютеры и мобильные телефоны, где нашли доказательства причастности российских спецслужб к деятельности сообществ, отмечается в сообщении СБУ.

СБУ квалифицировала действия администраторов по ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.