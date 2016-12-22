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Адвоката Третьякова арестовали по делу о хищении в НПО им. Лавочкина
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Адвоката Третьякова арестовали по делу о хищении в НПО им. Лавочкина
Общество, 17:48
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Адвоката Третьякова арестовали по делу о хищении в НПО им. Лавочкина

Бабушкинский суд Москвы арестовал адвоката Игоря Третьякова, обвиняемого в мошенничестве на сумму более 330 млн руб. в НПО им. Лавочкина, сообщили РБК в пресс-службе суда.

«Избрали меру пресечения в виде заключения под стражу в срок до 17 сентября», — отметили в пресс-службе.

Сам Третьяков на заседании суда заявил, что его бюро выполнило «положительную» работу по защите интересов НПО в судах, передает «РИА Новости». По словам адвоката, «Роскосмос» требовал от научного объединения 235 млн руб., однако благодаря действиям сотрудников его конторы госкорпорация взыскала только 21 млн руб.

ТАСС сообщает, что защита намерена обжаловать решение суда.

Объявленного в розыск Третьякова задержали в московском аэропорту Шереметьево 29 июля. Затем старший помощник руководителя Главного СУ СКР по Московской области Ольга Врадий сообщила РБК, что следствие намерено подать в суд ходатайство об аресте Третьякова.

Объявленный в розыск по делу НПО Лавочкина адвокат задержан
Общество

Ранее в июле Бабушкинский суд отправил под стражу до 19 сентября еще одного фигуранта дела, бывшего гендиректора НПО им. Лавочкина Сергея Лемешевского. Дело в его отношении было инициировано «Роскосмосом».

По данным следствия, Лемешевский и руководитель дирекции правового обеспечения научного объединения Екатерина Аверьянова заплатили адвокатскому бюро «Третьяков и партнеры» более 330 млн руб. за работы по составлению договоров. По факту их составляли штатные юристы НПО им. Лавочкина. Также адвокаты бюро должны были защищать интересы научного объединения перед «Роскосмосом».

Теги: «Роскосмос» , НПО им.Лавочкина
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