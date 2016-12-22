Суд арестовал обвиняемого в растрате бывшего гендиректора КБ им. Кошкина

Бывший гендиректор АО «Конструкторское бюро автоматических линий им. Л.Н.Кошкина» (КБАЛ, входит в госкорпорацию «Ростех») Николай Масляев арестован до 3 октября. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь Тверского суда Москвы Анастасия Дзюрко.

Ранее 3 августа ему предъявили обвинения по ч. 4 ст. 160 УК (растрата в особо крупном размере).

Источники РБК в правоохранительных органах и пресс-службе «Ростеха» до этого сообщали о возбуждении уголовного дела в отношении Масляева, которого подозревают в растрате в ходе исполнения многомиллиардного контракта по строительству оружейных заводов в Венесуэле.

В 2017 году Масляев уже был приговорен к четырем годам за растрату 7,5 млн руб., а в июне 2018 года он был доставлен в СИЗО для следственных действий по новому делу. По словам представителя КБАЛ, ущерб по этому делу может превысить 150 млн руб.