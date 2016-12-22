Экс-гендиректору КБ им. Кошкина предъявили обвинения в растрате

Главное управление МВД России по Московской области предъявило обвинение в растрате Николаю Масляеву, бывшему гендиректору АО «Конструкторское бюро автоматических линий им. Л.Н.Кошкина» (КБАЛ, входит в госкорпорацию «Ростех»). Об этом РБК сообщили в пресс-службе Тверского суда Москвы.

Отмечается, что обвинение предъявлено по ч. 4 ст. 160 УК (растрата в особо крупном размере).

Ранее в пятницу источники РБК в правоохранительных органах и пресс-службе «Ростеха» сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении Масляева. По их сведениям, бывшего топ-менеджера подозревают в растрате в ходе исполнения многомиллиардного контракта по строительству оружейных заводов в Венесуэле.

Это не первое дело в отношении Масляева. Его задержали в ноябре 2015 года, а в 2017 году приговорили к четырем годам лишения свободы за растрату 7,5 млн руб. В июле 2018 года он был доставлен в СИЗО для следственных действий по новому делу. Представитель КБАЛ сообщил РБК, что ущерб по этому делу может превысить 150 млн руб.