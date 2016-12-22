Топ-менеджера «Совкомфлота» назначили заместителем министра транспорта

Премьер-министр Дмитрий Медведев назначил ​главу пароходства «Новошип» (входит в группу «Совкомфлот») Юрия Цветкова заместителем министра транспорта. Соответствующее распоряжение было опубликовано на сайте правительства.

«Назначить Цветкова Юрия Александровича заместителем Министра транспорта Российской Федерации — руководителем Федерального агентства морского и речного транспорта», — говорится в распоряжении.

В июне источники в Минтрансе и правительстве рассказали РБК, что глава пароходства рассматривается правительством в качестве основного кандидата на должность заместителя министра транспорта.

С 1996 по 2008 год Цветков работал в Счетной палате России, где курировал транспортную отрасль. В его задачи входило руководство проверками Минтранса, Росморречфлота, а также судоходных компаний и других организаций морского и речного транспорта. Президентом ПАО «Новошип» Цветков стал в 2012 году.

По данным «Коммерсанта», замминистра транспорта и глава Росморречфлота Виктор Олерский написал заявление об уходе из ведомства 15 июня.