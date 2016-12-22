Топ-менеджер «Совкомфлота» стал кандидатом на пост замглавы Минтранса

Пост замглавы Минтранса, курирующего порты и водный транспорт, может занять топ-менеджер «Совкомфлота» Юрий Цветков, рассказали источники РБК. До перехода в пароходство он 12 лет курировал транспорт в Счетной палате

Юрий Цветков (Фото: Portnews.ru)

Кандидатура главы пароходства «Новошип» (входит в группу «Совкомфлот») Юрия Цветкова рассматривается на должность заместителя министра транспорта вместо уходящего в отставку Виктора Олерского, сказал РБК источник Минтрансе и подтвердил источник в правительстве. «Это основной кандидат», — сообщил один из источников РБК.

Представитель «Совкомфлота» переадресовал вопрос в Минтранс, где отказались комментировать кадровые решения.

Согласно официальной информации с сайта компании, Цветков в 1996–2008 годах работал в Счетной палате, курировал транспортную отрасль, руководил проверками Минтранса, предприятий и организаций морского и речного транспорта, включая судоходные компании. С января 2008 года он был заместителем гендиректора «Совкомфлота» и принимал участие в интеграции компании «Новошип» в группу «Совкомфлот». С 2012 года занимает пост президента «Новошипа».

Олерский, который пришел в Минтранс в 2009 году, покинет министерство в ближайшее время, писал «Коммерсантъ». Газета отмечала, что среди достижений чиновника участники рынка называют закон о господдержке судостроения и судоходства, также ему удалось активизировать строительство новых гидротехнических сооружений на реках.

Директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский полагает, что приход в Минтранс человека из Счетной палаты сигнализирует о желании властей навести некий порядок в отрасли. «Олерский тоже профессионал, однако многочисленные негативные публикации против него в профильной прессе говорят о том, что к результатам его работы накопились вопросы, которые, возможно, и послужили поводом для замены его на Цветкова», — отмечает Жарский.

По словам эксперта, опыт Цветкова в Совкомфлоте и «Новошипе» пойдет на пользу министерству, а карт-бланш, выданный Дитрихом, должен обеспечить финансовую дисциплину.

«Совкомфлот» — крупнейшая российская судоходная группа, владеющая морскими танкерами. Флот компании состоит из 146 судов общим водоизмещением 12,62 млн т. 100% акций «Совкомфлота» принадлежит государству. «Новошип» является одним из крупнейших структурных подразделений группы по количеству судов. В его флоте, согласно годовому отчету, 47 судов.