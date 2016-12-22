Захарова объяснила появление американца с Аляски у берегов России

Приплывший на лодке с Аляски на Чукотку американец, которого задержали российские пограничники, заблудился из-за неблагоприятных метеоусловий. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, американца зовут Джон Мартин, он зарегистрирован в американском штате Аляска и живет в городе Анкоридж. Захарова отметила, что он путешествовал на своей одноместной лодке по реке Юкон, а около двух недель назад вышел в открытое море.

Из-за сложных метеоусловий и из-за отсутствия средств навигации гражданин США попал на российскую территорию. Захарова сообщила, что Мартина осмотрели врачи, он находится в удовлетворительном состоянии.

Также, по словам предстателя МИДа, проверку мужчины провели власти Чукотского муниципального района.

3 августа в генконсульстве США во Владивостоке сообщили, что российские пограничники на Чукотке задержали американского гражданина, который приплыл на лодке с Аляски. Как сообщил источник «Интерфакса», американец попросил политического убежища. По словам собеседника агентства, мужчина хотел уплыть из Соединенных Штатов в Китай. Также он допустил, что у американца может быть психическое расстройство.