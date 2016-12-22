Американец приплыл на Чукотку и попросил политическое убежище
Общество, 10:33
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Американец приплыл на Чукотку и попросил политическое убежище
Гражданин США приплыл на лодке с Аляски к берегам России, его задержали пограничники Чукотки, сообщили РБК в генконсульстве США во Владивостоке.
«Мы на связи с местными властями, деталей больше никаких не знаем», — сказали в пресс-службе.
По данным источника «Интерфакса» знакомого с ситуацией, мужчина попросил политического убежища. Как отметил собеседник агентства, мужчина решил уплыть из США в Китай, но попал в Россию. Американца задержали 1 августа в чукотском селе Лаврентия, но вскоре его переправят в Анадырь. При этом собеседник отметил, что у гражданина США может быть психическое расстройство личности.
РБК направил запросы в погранслужбу ФСБ по Чукотскому автономному округу и посольство США в Москве.