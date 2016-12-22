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Первым замглавы Минтранса станет член правления «Автодора»
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Первым замглавы Минтранса станет член правления «Автодора»
Бизнес, 19:42
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Первым замглавы Минтранса станет член правления «Автодора»
Первым заместителем министра транспорта станет член правления госкомпании «Автодор» Иннокентий Алафинов, рассказали источники РБК. Это профессиональный финансист, успевший поработать девять лет в Минфине
Иннокентий Алафинов (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Член правления госкомпании «Автодор» (управляет платными дорогами) Иннокентий Алафинов станет первым заместителем министра транспорта. Об этом РБК рассказал источник в крупной инфраструктурной компании и подтвердил еще один источник, близкий к Минтрансу.

Место первого заместителя министра стало вакантно, после того как 18 мая Евгений Дитрих возглавил Минтранс.

«Слухи о кадровых назначениях мы не комментируем», — заявил РБК представитель Минтранса. Представитель «Автодора» также отказался от комментариев.

Алафинов ​окончил Российскую экономическую академию им. Г.В.Плеханова по направлению «финансы и кредит», получил дополнительное образование в Городском университете Нью-Йорка (крупнейший городской университет США). Начинал карьеру в банковской сфере, в 2000–2009 годах работал в Минфине, куда пришел на пост главного специалиста и дослужился до заместителя директора департамента, затем был помощником министра. С 2009 по 2013 год работал заместителем руководителя Росавтодора (управляет федеральными общедоступными трассами), а с 2014-го стал членом правления «Автодора».

В Минтрансе Алафинов будет курировать автодороги, сказал РБК источник, близкий к ведомству. Дитрих, будучи первым заместителем министра транспорта, также отвечал за автодороги, систему «Платон» и строительство Крымского моста.

«С точки зрения развития транспорта в России, и особенно дорожной сети, Алафинов может многое сделать для министерства, и на этой должности наиболее полезным будет его первое образование в Плехановской академии», — считает директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский. По его словам, если Алафинову удастся объединить лучшее из своей практики экономиста с зарубежным опытом градостроения, который он почерпнул во время обучения в Городском университете в Нью-Йорке, то он в качестве заместителя министра может стать «действительно деятельным» чиновником.

В пятницу, 6 июля, ушел в отставку директор департамента госполитики в области морского и речного транспорта Минтранса Виталий Клюев. Об этом «Коммерсанту» рассказали источники в отрасли и подтвердил сам экс-глава департамента. «Клюев почти месяц ждал увольнения, только сегодня приказ подписали», — рассказал РБК источник, близкий к Минтрансу, затруднившись уточнить, когда Алафинов будет официально назначен.

Это уже не первая отставка в Минтрансе, после того как его возглавил Дитрих. В середине июня стало известно об уходе замминистра транспорта Виктора Олерского, который курировал порты, водный транспорт и возглавлял Росморречфлот. На его место рассматривается кандидатура топ-менеджера «Совкомфлота» Юрия Цветкова, сообщали источники РБК. До перехода в эту компанию он 12 лет курировал транспорт в Счетной палате.

Авторы: Валерия Комарова, Петр Канаев, Тимофей Дзядко.
При участии: Валерия Комарова.
Теги: Минтранс , «Автодор» , Евгений Дитрих
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