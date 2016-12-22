Во время выступления в Москве на Эдгарда Запашного напала тигрица

Во время выступления в Большом Московском цирке тигрица напала на дрессировщика и генерального директора цирка Эдгарда Запашного. Об этом артист написал на своей странице в Instagram.

Запашный отметил, что во время выступления он отвлекся и пропустил момент, когда тигрица Жанна оказалась слишком близко, но отступать назад ему было нельзя. «В своей излюбленной манере Жанна «продрифтовала» мне в ноги», — сообщил артист. По его словам, за мгновение до атаки животного ассистент предупредил Запашного, что сзади находится другой хищник по имени Курт.

Эдгард Запашный в разговоре с РБК сказал: «У меня было полное ощущение, что сейчас меня начнут рвать».

«Это называется ненамеренная агрессия, у [тигрицы] Жанны не было желания меня убить. Это своеобразное поведение тигрицы, которая является достаточно эмоциональной у нас женщиной, у нее достаточно сложные отношения со львом. Лев, мимо которого она пробежала, один раз ее зацепил. Я эту ситуацию хорошо знаю, всегда отскакиваю, если она позволяет себе скорость набрать», — пояснил Запашный.

По его словам, отскочить он не мог из-за оказавшегося сзади него опасного тигра. «У меня давно таких чувств не было, что сейчас меня начнут рвать, потому что назад мне нельзя было сделать шаг, там очень опасный парень Курт, а Жанна, оказавшаяся рядом со мной, всегда принимает решение в целях самозащиты отмахиваться лапами. Она начала лапами махать. Очень мне повезло, что ли, что она меня не зацепила, потому что я был уверен, что она сейчас меня порвет», — рассказал он.

Видео: zapashny.ru / Instagram

К своему посту Запашный прикрепил видео нападения. На кадрах видно, как один из хищников соскочил с бордюра и напал на дрессировщика, пытаясь достать его лапами. Запашный отпрыгнул от зверя вбок.

Во вторник, 31 июля, сообщалось о госпитализации брата Эдгарда Запашного Аскольда. Как рассказала РБК мать артиста Татьяна Запашная, он попал в больницу после падения во время катания на водных лыжах. После проведения необходимых процедур артиста отправили домой. Сам дрессировщик сообщил агентству «Москва», что он попал в больницу, потому что испытывал сильные боли.