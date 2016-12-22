Мать Аскольда Запашного объяснила причины госпитализации дрессировщика

Заслуженный артист России, дрессировщик Аскольд Запашный оказался в больнице после падения с водных лыж. Об этом РБК рассказала мать артиста, и.о. первого заместителя директора Большого Московского цирка Татьяна Запашная.

«С Аскольдом все в порядке, его уже выписали. Он уже едет домой. Попал в больницу, потому что вчера катался на водных лыжах и нахлебался воды», — сказала она.

Как рассказал сам Запашный агентству «Москва», его госпитализировали из-за сильных болей. Артист отметил, что в настоящее время он чувствует себя хорошо и не планирует менять график выступлений.