В Пакистане спасли застрявшего на горе альпиниста из России

Спасатели сняли оказавшегося заблокированным на горе Латок-1 в Пакистане альпиниста из Санкт-Петербурга Александра Гукова, передает ТАСС со ссылкой на координатора спасательных работ Анну Пиумову и российское посольство в Исламабаде.
По словам Пиумовой в спасательной операции задействовали два пакистанских вертолета. В посольстве России сообщили, что Гукова отправили в госпиталь в городе Скарду. Состояние альпиниста оценивают как тяжелое.
На Латок-1 Гуков поднимался вместе с другим альпинистом — Сергеем Глазуновым. 27 июля стало известно, что во время спуска с горы Глазунов сорвался и погиб, а Гукову удалось закрепиться на высоте 6,2 тыс. м.
В 2017 году Глазунов и Гуков уже пытались совершить восхождение на Латок-1, однако им помешали погодные условия, сообщается на сайте Федерации альпинизма России. Латок-1 — вершина в горной системе Каракорум, ее высота составляет 7145 м.