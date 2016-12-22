ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,79 62,92 EUR Нал. 73,91 72,96 USD Бирж. 63,37 -0,04 EUR Бирж. 73,28 -0,13 USD ЦБ. 63,45 +0,32 EUR ЦБ. 73,47 +0,05 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 7379,00 -130,90 IMOEX 2291,45 -0,16% RTSI 1139,22 -0,15% Brent 73,41 -0,14% DJIA 25326,16 -0,03% Nasdaq 7802,69 +1,24%
Стало известно место похорон хоккеиста Виктора Тюменева
Лента новостей
СМИ узнали стоимость нападающего сборной России Федора Смолова 16:23, Спорт Как построить бизнес на оказании коммунальных услуг 16:18, РБК и Сбербанк Спецслужбы Литвы заподозрили «Яндекс.Такси» в передаче данных в Россию 16:09, Политика Адвокат Петросяна отказался разглашать детали иска Степаненко 16:05, Общество IAAF отказала в допуске к соревнованиям российской олимпийской чемпионке 16:02, Спорт Топ-менеджер «Автодора» назначен первым замминистра транспорта 15:58, Политика СК обнародовал видео из подъезда дома трех сестер Хачатурян 15:57, Общество Самолет Nord Star вернулся в Красноярск из-за сработавшей сигнализации 15:57, Общество МИД прокомментировало планы США по ужесточению санкций против России 15:50, Политика Жаркий сезон: как в Европе справляются с высокой температурой 15:46, Фотогалерея  Нужно ли добавлять коллег в друзья в соцсетях 15:42, Партнерский материал Во время выступления в Москве на Эдгарда Запашного напала тигрица 15:38, Общество Генпрокуратура Берлина сообщила об аресте финансировавшего ИГ россиянина 15:35, Общество С новым 2009 годом: как государство огорчило строителей 15:34, Строительство  Российская альпинистка погибла при спуске с пика Ленина в Киргизии 15:25, Общество Bithumb возобновит торговлю 10 криптовалютами 15:16, Крипто Посол в КНДР опроверг работу северокорейцев в России вопреки санкциям ООН 15:13, Политика Журналисты FT потребовали от гендиректора поделиться с ними зарплатой 15:11, Технологии и медиа Стало известно место похорон хоккеиста Виктора Тюменева 15:10, Общество Бывший нападающий ЦСКА продолжит карьеру в Саудовской Аравии 15:05, Спорт Сенаторы в США запретят кредитовать Россию: что будет с облигациями 15:01, Quote Кудрин решил расширить антикоррупционные полномочия Счетной палаты 15:00, Экономика В Калуге взорвали дверь отделения Пенсионного фонда 14:59, Общество Как стать инвестором, не имея значительного капитала, знаний и времени 14:59, РБК и Сбербанк Как выглядят изнутри частные резиденции стоимостью 1 млрд руб. 14:55, Недвижимость С забайкальской больницы взыскали более ₽1 млн из-за смерти пациентки 14:33, Общество Защита Улюкаева потребовала списать штраф в 130 млн руб. за взятку 14:29, Общество Экс-гендиректору КБ им. Кошкина предъявили обвинения в растрате 14:25, Общество
Стало известно место похорон хоккеиста Виктора Тюменева
Общество, 15:10
0
Стало известно место похорон хоккеиста Виктора Тюменева

Советский хоккеист, олимпийский чемпион, спартаковец Виктор Тюменев будет похоронен на Митинском кладбище в Москве. Об этом говорится в сообщении на сайте клуба «Спартак».

Прощание с хоккеистом пройдет 5 августа в 10:00 мск в морге ГКБ №67 по адресу: улица Саляма Адиля, дом 2/44.

В Москве умер трехкратный чемпион мира по хоккею Виктор Тюменев
Общество

Тюменев умер 3 августа в Москве на 62-м году жизни. В 1975–​1980 годах он выступал за московский клуб «Крылья Советов», а до 1990 года играл в «Спартаке».

Тюменев был трехкратным чемпионом мира по хоккею, а в 1984 году стал золотым призером Олимпиады.

Теги: хоккеист , смерть , «Спартак»
Главное
Счетная палата при Кудрине возьмет на себя роль «борца за справедливость» Экономика
Материалы по теме
В Москве умер трехкратный чемпион мира по хоккею Виктор Тюменев Общество
Умер актер сериалов Би-би-си Бернард Хептон Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter