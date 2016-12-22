Стало известно место похорон хоккеиста Виктора Тюменева

Советский хоккеист, олимпийский чемпион, спартаковец Виктор Тюменев будет похоронен на Митинском кладбище в Москве. Об этом говорится в сообщении на сайте клуба «Спартак».

Прощание с хоккеистом пройдет 5 августа в 10:00 мск в морге ГКБ №67 по адресу: улица Саляма Адиля, дом 2/44.

Тюменев умер 3 августа в Москве на 62-м году жизни. В 1975–​1980 годах он выступал за московский клуб «Крылья Советов», а до 1990 года играл в «Спартаке».

Тюменев был трехкратным чемпионом мира по хоккею, а в 1984 году стал золотым призером Олимпиады.