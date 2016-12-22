В Москве умер трехкратный чемпион мира по хоккею Виктор Тюменев

Виктор Тюменев (в центре) (Фото: spartak.ru)

В Москве в возрасте 61 года скончался советский хоккеист, олимпийский чемпион и член «Спартака» Виктор Тюменев. Об этом сообщила пресс-служба хоккейной команды.

«Хоккейный клуб «Спартак» приносит искренние соболезнования родным и близким Виктора Николаевича, всем болельщикам, кто знал и любил прекрасного хоккеиста и замечательного человека», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что похороны Тюменева состоятся 5 августа в Москве. Однако о месте и времени прощания с хоккеистом пока не известно.

Тюменев родился 1 июня 1957 года в Москве. С 1975 по 1980 год он играл за столичный клуб «Крылья Советов», а впоследствии до 1990 года выступал за «Спартак».

В 1984 году он стал олимпийским чемпионом по хоккею. Также Тюменев являлся трехкратным чемпионом мира.