ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,79 62,96 EUR Нал. 73,92 73,02 USD Бирж. 63,33 -0,07 EUR Бирж. 73,43 +0,02 USD ЦБ. 63,45 +0,32 EUR ЦБ. 73,47 +0,05 EUR/USD 1,16 +0,00 BTC/USD Бирж. 7365,20 -199,60 IMOEX 2298,64 +0,15% RTSI 1143,39 +0,21% Brent 73,44 -0,10% DJIA 25326,16 -0,03% Nasdaq 7802,69 +1,24%
В Москве умер трехкратный чемпион мира по хоккею Виктор Тюменев
Лента новостей
Защита Улюкаева потребовала списать штраф в 130 млн руб. за взятку 14:29, Общество Экс-гендиректору КБ им. Кошкина предъявили обвинения в растрате 14:25, Общество СК начал проверку после обнаружения останков мужчины в Екатеринбурге 14:08, Общество ЛУКОЙЛ сможет в разы увеличить выплаты акционерам 14:08, Бизнес Как живут японцы в России и что нужно знать о культуре Японии 14:02, РБК и Subaru Акционер «Сахалина-1» заявил о попытке урегулировать спор с «Роснефтью» 14:02, Бизнес В мечети на востоке Афганистана произошел взрыв 13:52, Общество МИД назвал ограбление целью нападения на российских журналистов в ЦАР 13:52, Политика Спецборт МЧС отправился в Пакистан за спасенным альпинистом из России 13:52, Общество В криптовалютном кошельке Ledger нашли уязвимость 13:51, Крипто Крымский активист Евромайдана вышел из колонии в Кировской области 13:50, Политика Володин анонсировал «большие» слушания в Госдуме по пенсионной реформе 13:46, Общество Насколько Россия готова к промышленным инновациям 13:44, РБК и Schneider Electric На свалке «Ядрово» под Волоколамском лопнул изолирующий купол 13:39, Общество Bitcoin и Litecoin ожидаемо подешевели: как работают сигналы экспертов 13:36, Крипто Счетная палата при Кудрине возьмет на себя роль «борца за справедливость» 13:30, Экономика Медведев анонсировал борьбу с серыми картами техосмотра 13:28, Общество Убийца бывшего полковника Буданова умер в колонии 13:28, Общество Президент ЦАР направил Путину соболезнования после убийства журналистов 13:24, Общество Как носить головные уборы в городе 13:18, Стиль «Ювентус» и «Милан» обменялись основными игроками 13:11, Спорт Жизнь налегке: как получать удовольствие от мини-путешествий 13:11, РБК Стиль и ASUS Не прогадать с дачей: в какое время года лучше покупать 6 соток 13:11, Недвижимость Средний сын Дональда Трампа сообщил об угрозах ему и его семье 13:09, Политика ФСБ задержала троих сотрудников «Крымэнерго» по подозрению во взятках 13:08, Общество В Москве умер трехкратный чемпион мира по хоккею Виктор Тюменев 12:52, Общество
В Москве умер трехкратный чемпион мира по хоккею Виктор Тюменев
Общество, 12:52
0
В Москве умер трехкратный чемпион мира по хоккею Виктор Тюменев
Виктор Тюменев (в центре) (Фото: spartak.ru)

В Москве в возрасте 61 года скончался советский хоккеист, олимпийский чемпион и член «Спартака» Виктор Тюменев. Об этом сообщила пресс-служба хоккейной команды.

«Хоккейный клуб «Спартак» приносит искренние соболезнования родным и близким Виктора Николаевича, всем болельщикам, кто знал и любил прекрасного хоккеиста и замечательного человека», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что похороны Тюменева состоятся 5 августа в Москве. Однако о месте и времени прощания с хоккеистом пока не известно.

Тюменев родился 1 июня 1957 года в Москве. С 1975 по 1980 год он играл за столичный клуб «Крылья Советов», а впоследствии до 1990 года выступал за «Спартак».

В 1984 году он стал олимпийским чемпионом по хоккею. Также Тюменев являлся трехкратным чемпионом мира.

Теги: «Спартак» , Хоккей
Главное
Счетная палата при Кудрине возьмет на себя роль «борца за справедливость» Экономика
Главное
Счетная палата при Кудрине возьмет на себя роль «борца за справедливость» Экономика
Михаилу Бабичу предложили пост спецпредставителя президента в Белоруссии Политика
Акционер «Сахалина-1» заявил о попытке урегулировать спор с «Роснефтью» Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter