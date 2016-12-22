СК начал проверку после обнаружения останков мужчины в Екатеринбурге
Общество, 14:08
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СК начал проверку после обнаружения останков мужчины в Екатеринбурге
Следователи в Екатеринбурге начали проверку после того, как в одном из дворов жилого дома были найдены скелетированные останки мужчины. Об этом говорится в сообщении на сайте управления Следственного комитета (СК) по Свердловской области.
Останки нашли у дома по улице Куйбышева. Признаки криминальной смерти на трупе отсутствуют, выясняется дата смерти мужчины.выкинула одна из проживающих в доме женщин. Пенсионерка не стала отрицать свою вину, добавив, что не заявляла о смерти мужа, чтобы получать за него пенсию.