СК начал проверку после обнаружения останков мужчины в Екатеринбурге

Следователи в Екатеринбурге начали проверку после того, как в одном из дворов жилого дома были найдены скелетированные останки мужчины. Об этом говорится в сообщении на сайте управления Следственного комитета (СК) по Свердловской области.

Останки нашли у дома по улице Куйбышева. Признаки криминальной смерти на трупе отсутствуют, выясняется дата смерти мужчины.