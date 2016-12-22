Спецборт МЧС отправился в Пакистан за спасенным альпинистом из России

МЧС России направило в Пакистан самолет, чтобы доставить спасенного в горах альпиниста Александра Гукова в Москву для лечения, предает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«МЧС России направило в Пакистан спецборт Sukhoi Superjet для проведения санитарно-авиационной эвакуации российского альпиниста, который почти неделю провел на склоне горы Латок-1 в Пакистане», — приводит агентство слова представителя МЧС.

Сообщается, что в Москве альпинисту окажут специализированную высококвалифицированную и высокотехнологическую помощь.

31 июля Александра Гукова в тяжелом состоянии доставили в госпиталь в городе Скарду два пакистанских вертолета. Альпинист оказался заблокированным на горе Латок-1, где провел несколько дней на высоте 6,2 тыс. м.

Товарищ Гукова, с которым они совершали восхождение, Сергей Глазунов во время спуска с горы сорвался и погиб.