Медведев назначил Мутко главой комиссии по казачеству

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении вице-премьера Виталия Мутко председателем комиссии по развитию казачества вместо Игоря Баринова, который станет его заместителем. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Также в состав комиссии включили первого зампредседателя комитета Госдумы по СНГ Константина Затулина и директора департамента Минкультуры Андрея Малышева. Из состава комиссии исключены замминистра культуры Александр Журавский и Татьяна Синюгина, а также замглавы Минюста Максим Травников.

Работа комиссии предполагает реализацию стратегии по развитию казачества в России до 2020 года.