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ПФР за полгода выдал россиянам сертификаты на маткапитал на 137 млрд руб.
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ПФР за полгода выдал россиянам сертификаты на маткапитал на 137 млрд руб.
Общество, 12:11
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ПФР за полгода выдал россиянам сертификаты на маткапитал на 137 млрд руб.

Пенсионный фонд России (ПФР) за полгода выдал 328,3 тыс. сертификатов на материнский капитал и удовлетворил 382 тыс. заявлений об использовании 137,2 млрд руб. по маткапиталу. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ПФР.

Большая часть заявлений касалась улучшения жилищных условий: треть семей приобрели новое жилье на деньги от маткапитала, две трети заявителей погасили кредиты.

«За первую половину 2018 года число заявлений об улучшении жилищных условий сократилось на 5,7% (19,6 тыс.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом число заявлений об оплате обучения детей в образовательных учреждениях выросло на 32,5% (12,4 тыс.), до 50,6 тыс. заявлений», — указали в пресс-службе. Также 7,6 тыс. семей оплатили средствами из маткапитала детский сад и ясли. Кроме того, ПФР направил семьям с низкими доходами 453 млн руб.

«На формирование пенсионных накоплений за счет материнского капитала средствами распорядились 297 семей, что почти в два раза превысило аналогичный показатель первой половины 2017 года. 35 семей оплатили материнским капиталом специализированные товары и услуги для детей-инвалидов», — добавили в пресс-службе.

Программа материнского капитала действует в России с 2007 года, за время ее действия российским семьям было выдано 8,7 млн сертификатов. Право на выплаты получают семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок. Объем направленных на программу средств превысил 2,17 трлн руб.

В декабре 2016 года президент Владимир Путин заморозил индексацию суммы маткапитала (453 тыс. руб.) до 1 января 2020 года. В конце июля 2018 года вице-премьер Татьяна Голикова подтвердила, что с 2020 года маткапитал будет индексироваться.

Теги: ПФР , маткапитал , индексация
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