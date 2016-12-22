Голикова подтвердила планы по возобновлению индексации маткапитала

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что с 2020 года материнский капитал будет индексироваться. Об этом она рассказала на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, передает корреспондент РБК.

Она отметила, что размер маткапитала будет индексироваться в соответствии с ростом инфляции. Ранее о таких планах сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).

Сначала материнский капитал предлагается увеличить с 453 026 до 470 241 руб., а в 2021 году его размер должен составить 489 051 руб. Согласно прогнозу Минэкономразвития, в 2020 году инфляция составит 3,8%, а в 2021 году вырастет до 4%. На повышение материнского капитала в 2020 году потребуется 440 млрд руб., а в 2021 году — 451 млрд руб.

Программу материнского капитала запустили в 2007 году. Право на выплаты получили семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок. Изначально сумма маткапитала составляла 250 тыс. руб., но к 2015 году увеличилась до 453 тыс. руб. В 2016 году президент России Владимир Путин заморозил индексацию этой суммы до 1 января 2020 года.