Более трети россиян сочли вегетарианство вредным для здоровья

Большинство россиян считают, что вегетарианство вредно для здоровья. Это следует из данных опроса Всероссийской организации опросов общественного мнения (ВЦИОМ), поступивших в РБК.

Всего 39% респондентов высказались о вреде вегетарианства. При этом такой ответ чаще всего звучал от молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет (50% опрошенных). Однако еще 20% россиян считают вегетарианство полезным для здоровья. В то же время 27% респондентов высказали мнение, что оно вообще не влияет на организм человека.

«В его пользу чаще верят женщины, которые в среднем чаще придерживаются различных диет, а критиков чаще можно встретить среди людей с высшим образованием», — отметила руководитель практики социального моделирования и прогнозирования Департамента исследований Юлия Баскакова.

При этом вегетарианство чаще всего понимается россиянами как отказ от рыбных и мясных продуктов (50%), в то время как 45% опрошенных считают, что оно включает в себя только растительную пищу.

По данным ВЦИОМ, большинство поддерживающих вегетарианство полагает, что такой рацион очищает организм (34% респондентов). При этом люди, которым более 60 лет, чаще остальных высказывали мнение о насыщенности вегетарианского питания витаминами (40%). Также участники опроса отмечали в таком рационе легкость (15%), отсутствие холестерина (14%), а также вредных добавок (12%).

В то же время многие противники вегетарианства (33%) заявляют, что в мясе много полезных веществ и витаминов, которых не хватает в растительной пище. Еще одним доводом о вреде вегетарианства называлась потребность организма в животном белке (28% опрошенных). При этом 13% россиян полагают, что питание должно быть сбалансированным.

Всероссийский опрос проведен 31 июля среди 1 тыс. респондентов старше 18 лет.