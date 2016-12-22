В Коста-Рике задержали судно с двумя тоннами кокаина
Общество, 09:48
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В Коста-Рике задержали судно с двумя тоннами кокаина
Береговая охрана задержала судно с 2 т кокаина у берегов Коста-Рики. Об этом сообщает газета La Nacion.
Судно с тремя моряками 43, 47 и 59 лет из Колумбии находилось в 80 милях от города Кепос в провинции Пунтаренас. На судне были обнаружены 2 тыс. пакетов с кокаином весом 1 кг каждый. Сейчас моряки и судно арестованы, наркотики конфискованы.
По словам главы Министерства общественной безопасности Коста-Рики Майкла Сото, с начала года правоохранители изъяли более 17 т кокаина.