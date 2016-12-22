В Гватемале задержали подлодку с кокаином в упаковках с фото Неймара

Армия Гватемалы в водах Тихого океана задержала небольшую подводную лодку с 823 кг кокаина. Об этом сообщили в гвательмальской прокуратуре, пишет издание Prensa Libre. По данным El Periodico, наркотик был в упаковках с изображением бразильского футболиста Неймара.



Как рассказали в правоохранительных органах Гватемалы, были задержаны трое колумбийцев, которые были членами экипажа субмарины. Наркотики были упакованы в 43 пакетах.



По данным El Periodico, наркотики прибыли из Колумбии. Подлодка была перехвачены военными в среду, 11 июля. Она была доставлена на базу военно-морского флота.



Prensa Libre отмечает, что в 2018 году правоохранители Гватемалы изъяли 15,7 тонны кокаина, что является рекордом. За весь 2017 год гватемальские правоохранительные органы изъяли 13,6 тонн.