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Водолазы нашли тело пропавшей в Благовещенске девочки
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Водолазы нашли тело пропавшей в Благовещенске девочки
Общество, 08:44
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Водолазы нашли тело пропавшей в Благовещенске девочки

Тело шестилетней девочки, пропавшей 2 августа в Благовещенске, нашли водолазы в акватории реки Зея. Об этом ТАСС сообщил старший помощник руководителя управления Следственного комитета (СК) по Амурской области Алексей Лубинский.

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«Будет произведено вскрытие, опознание по установлению личности девочки, причин смерти. На месте работает следователь», — заявил Лубинский.

По данным СК, девочка пропала 2 августа на берегу реки Зея, в районе переулка Связной в Благовещенске. Следователи завели уголовное дело по п. «в» ч.2 ст 105 УК РФ (убийство малолетнего).

Теги: Благовещенск , тело , ребенок , водолазы , ГСУ СКР
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