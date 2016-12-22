Водолазы нашли тело пропавшей в Благовещенске девочки
Общество, 08:44
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Водолазы нашли тело пропавшей в Благовещенске девочки
Тело шестилетней девочки, пропавшей 2 августа в Благовещенске, нашли водолазы в акватории реки Зея. Об этом ТАСС сообщил старший помощник руководителя управления Следственного комитета (СК) по Амурской области Алексей Лубинский.
«Будет произведено вскрытие, опознание по установлению личности девочки, причин смерти. На месте работает следователь», — заявил Лубинский.
По данным СК, девочка пропала 2 августа на берегу реки Зея, в районе переулка Связной в Благовещенске. Следователи завели уголовное дело по п. «в» ч.2 ст 105 УК РФ (убийство малолетнего).