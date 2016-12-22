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Под Астраханью при переворачивании лодки погибли три ребенка
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Под Астраханью при переворачивании лодки погибли три ребенка
Общество, 21:20
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Под Астраханью при переворачивании лодки погибли три ребенка

В результате опрокидывания лодки в Астрахани погибли трое детей, говорится в сообщении управления Следственного комитета по Астраханской области.

Жертвами инцидента стали три ребенка 2009, 2010 и 2003 года рождения. Они погибли при опрокидывании лодки на реке Бузан (в дельте Волги). По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

В сообщении управления МЧС по региону говорится, что на момент инцидента в лодке были девять человек, из которых семеро — дети. Опрокидывание лодки произошло в 10–15 м от берега, при перевозке детей через реку Бузан в районе села Калинино. На месте происшествия ведутся поисковые работы водолазами МЧС.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на главу Володарского района Батыршина Миндиева, удалось извлечь из воды тело одной из девочек. По его словам, тела двух остальных детей унесло течением.

Теги: Астрахань , Дети , лодка , жертвы
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