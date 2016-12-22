В районе Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,5

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло Тихом океане в районе Курильских островов, передает «Интерфакс» со ссылкой на Камчатский филиал Геофизической службы Российской академии наук.

Там рассказали, что эпицентр землетрясения находился в Тихом океане на глубине 9 км и на 86 км к востоку от города Северо-Курильск, который находится на острове Парамушир. Согласно данным сейсмостанции «Южно-Сахалинск», на которые ссылается агентство, до жителей населенного пункта дошли подземные толчки силой четыре балла. При этом из-за землетрясения не объявляли угрозу возникновения цунами.

При этом ранее в 210 км к востоку от Северо-Курильска зафиксировали другое землетрясение магнитудой 4,7. Его эпицентр находился на глубине 32 км и жители Курильских островов не почувствовали подземных толчков.