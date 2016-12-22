Минпросвещения направило в регионы рекомендации по агрессивным ученикам

В Минпросвещения подготовили рекомендации по выявлению агрессивных учеников для школьных учителей, сообщает газета «Известия» со ссылкой на министерство.

Методические документы разработал Центр защиты прав и интересов детей, находящийся в ведомстве Минпросвещения. В рекомендациях говорится, что поводом для «особого контроля» над ребенком может быть, как его агрессивные действия по отношению к окружающим, там и разочарование во взрослых, неумение общаться со сверстниками, плохие оценки, а также чувствительность к социальной несправедливости. Кроме того, в эту категорию отнесли детей, живущих в неблагополучных семьях.

В Минпросвящения рекомендуют создавать условия для самореализации таких учеников и вовлекать их в общение с классом. Кроме того, учителям советуют проводить мероприятия, на которых можно сблизить школьников.

Для выявления агрессивных учеников, преподавателям рекомендуют следить за условиями, в которых живут дети, узнавать, чем они интересуются и вместе с психологами оценивать их уровень развития.

В мае уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова представила план по борьбе с опасностями в школах. В том числе она предложила оказывать помощь тем детям, которые состоят в запрещенных группах в соцсетях. Кроме того, Кузнецова заявила, что необходимо исключить возможность отказа несовершеннолетних от тестов на употребление наркотиков и психотропных средств.