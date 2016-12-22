Тревогу на базе ВВС США в Огайо объяснили учениями

Базу Военно-воздушных сил США неподалеку от города Дейтон (штат Огайо) поднимали по тревоге из-за запланированных учений, а не реальной угрозы, сообщается на странице командования базы в Twitter.

Ранее сообщалось, что базу подняли по тревоге после того, как на ее территории обнаружили неизвестного вооруженного мужчину. Командование сообщило, что инцидент был «нормальным, запланированным упражнением», по легенде которого в госпиталь базы пробрался стрелок.

Там отметили, что военнослужащие обучены быстро реагировать на такие ситуации и принимать необходимые меры. «Они отреагировали с необходимым уровнем профессионализма и быстроты», — подчеркнули в командовании. На базе отметили, что персонал не пострадал во время учений.

Ранее командование базы само сообщило о том, что из-за вооруженного мужчины была объявлена тревога. Сообщалось, что на место приехали сотрудники полиции и пожарные. Издание Dayton Daily News со ссылкой на экстренные службы рассказывало о том, что неизвестный забаррикадировался в госпитале на территории базы.