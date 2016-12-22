На базе ВВС США в Огайо объявили тревогу из-за вооруженного мужчины

На базе ВВС США Райт-Паттерсон недалеко от города Дейтон в штате Огайо объявлена тревога из-за сообщений о вооруженном мужчине на ее территории. Об этом сообщает командование базы на своей странице в Twitter.

Около 12:40 по местному времени (19:40 мск) на место инцидента прибыли полицейские и пожарные. Личный состав базы направлен в укрытия до выяснения обстоятельств ЧП.

Издание Dayton Daily News со ссылкой на экстренные службы сообщает, что мужчина забаррикадировался в госпитале.