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Российские истребители за неделю 5 раз поднимались для перехвата у границ
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Российские истребители за неделю 5 раз поднимались для перехвата у границ
Политика, 01:07
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Российские истребители за неделю 5 раз поднимались для перехвата у границ

За неделю истребители из состава дежурных по ПВО сил пять раз поднимались чтобы не допустить нарушения границ России, передает официальный печатный орган Минобороны, газета «Красная звезда».

Там рассказали, что за этот же период у российских границ вели свою разведку 22 летательных аппарата. В Минобороны не уточнили, каким странам они принадлежали и где именно они летали.

В середине июля российские истребители семь раз вылетали на перехват. Тогда в министерстве обороны рассказали о 15 летательных аппаратах, проводивших разведку вдоль границ.

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