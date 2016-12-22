Кличко назвал Илью Муромца украинским богатырем

Во время церемонии открытия памятника Илье Муромцу в Киеве мэр города Виталий Кличко назвал его украинским богатырем и частью истории, которую «пытаются украсть» у Украины, сообщается на сайте киевской мэрии.

«Илья Муромец родился под Черниговом, служил в дружине князя Владимира, защищал город Киев, похоронен в Киево-Печерской Лавре. Это наш богатырь, это наша история, которую у нас пытаются украсть», — сказал Кличко в киевском парке «Муромец».

Высота памятника составила 11 метров, его части были отлиты с помощью форм, изготовленных на 3D-принтере.

В декабре 2017 года Национальный комитет Украины по телевидению и радиовещанию запретил продавать на территории страны изданных в России книги «Илья Муромец и Соловей-разбойник» и сборника «Сказки о русских богатырях».

Неназванный собеседник газеты «Коммерсантъ» в украинском правительстве заявил тогда, что запрет вызван не содержанием книг, а страной, в которой они были изданы. «Мы не имеем ничего против Ильи Муромца, его мощи лежат в пещерах Киево-Печерской лавры, книги о нем публикуют украинские издательства, и нет необходимости ввозить их из России», — сказал он.