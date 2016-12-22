Украинские власти запретили две книги о русских богатырях

Национальный комитет Украины по телевидению и радиовещанию запретил продажу в стране книг о русских богатырях. Об этом сообщает украинское издание «Вести».

Указ коснулся книги «Илья Муромец и Соловей-разбойник» и сборника «Сказки о русских богатырях».

Собеседник газеты «Коммерсантъ» в украинском правительстве рассказал, что причиной запрета стало не содержание книг, а то, что они изданы в России. «Мы не имеем ничего против Ильи Муромца, его мощи лежат в пещерах Киево-Печерской лавры, книги о нем публикуют украинские издательства, и нет необходимости ввозить их из России», — пояснил он.

В декабре 2016 года Верховная рада проголосовала за запрет ввоза в страну книг «антиукраинской направленности». В апреле 2017-го телеканал «112 Украина» опубликовал список неразрешенных к ввозу российских изданий. В нем было 78 наименований.