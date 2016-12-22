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Полиция нашла оружие и боеприпасы в машине у Конгресса США
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Полиция нашла оружие и боеприпасы в машине у Конгресса США
Общество, 02 авг, 23:42
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Полиция нашла оружие и боеприпасы в машине у Конгресса США

В припаркованном рядом с Конгрессом США в Вашингтоне автомобиле обнаружили огнестрельное оружие и боеприпасы, полицейские задержали владельца машины, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя полиции.

Инцидент произошел около 9:00 по местному времени (16:00 мск). Как рассказала представитель полиции Капитолия Ева Малеки, на данный момент нет доказательств, свидетельствующих о планах задержанного совершить теракт.

Она добавил, что владелец автомобиля пришел на парковку, когда около машины уже находились сотрудники полиции. Он согласился на проведение обыска, в результате которого были найдены «оружие, боеприпасы и другие предметы». Представитель полиции не уточнила, о каком количестве оружия идет речь.

К инциденту привлекались сотрудники Секретной службы США и кинологи. Как сообщает The Washington Post, водитель автомобиля — 23-летний Роберт Комбс. Ему предъявлено обвинение во владении незарегистрированным оружием и боеприпасами, а также в их перевозке между штатами.

Теги: Капитолий , автомобиль , боеприпасы
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