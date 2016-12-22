Названа дата прощания с актером Юрием Мартыновым

Прощание с актером Юрием Мартыновым состоится 4 августа. Похороны пройдут в Пушкинском районе Подмосковья. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Государственного театра киноактера.

Ранее театр сообщил, что заслуженный артист России умер в возрасте 84 лет. Директор театра Сурен Шаумян выразил соболезнования близким, друзьям и коллегам Мартынова. Актер служил в театре с 1960 года.



Мартынов родился в 1934 году. В 1958 году окончил ВГИК. За свою карьеру сыграл более чем в 120 фильмах, среди которых «Жестокий романс», «Вокзал для двоих», «Тени исчезают в полдень», «Неуловимые мстители», «Тот самый Мюнхгаузен», «Гусарская баллада» и другие.