Умер актер «Жестокого романса» и «Вокзала для двоих»
Общество, 14:57
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Умер актер «Жестокого романса» и «Вокзала для двоих»
Заслуженный артист России, актер Юрий Мартынов скончался в возрасте 84 лет. Об этом сообщается на сайте Государственного театра киноактера.
Юрий Мартынов в фильме «Адъютант его превосходительства»
Директор театра Сурен Шаумян выразил соболезнования близким, друзьям и коллегам Мартынова. Отмечается, что актер проработал в этом театре более 50 лет — с 1960 года.
Мартынов родился в 1934 году, в 1958 году окончил ВГИК. За свою карьеру сыграл более чем в 120 фильмах, среди которых «Жестокий романс», «Вокзал для двоих», «Тени исчезают в полдень», «Неуловимые мстители», «Гусарская баллада».