СМИ сообщили о десятках погибших от удара арабской коалиции в Йемене

В результате авиаударов коалиции во главе с Саудовской Аравией по йеменскому портовому городу Ходейде погибли более 40 человек. Об этом сообщает телеканал Al Masirah со ссылкой на своего корреспондента. Агентство Reuters со ссылкой на источники в медицинских кругах сообщает о 26 погибших и 35 пострадавших.

В середине июня телеканал Al Arabiya сообщал, что правительственные войска при поддержке арабской коалиции начали наступление на крупнейший порт Йемена Ходейду, который контролируется повстанцами-хуситами. Как заявили йеменские власти, они использовали все возможные мирные и политические способы освобождения города.

25 июля арабская коалиция заявила, что хуситы атаковали саудовский танкер в Красном море. Судно получило незначительные повреждения.