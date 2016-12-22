Фунт стерлингов упал после повышения Банком Англии базовой ставки

Фунт стерлингов упал по отношению к доллару с уровня 1,312 до уровня 1,302 за доллар, сообщает Bloomberg.

Это произошло, хотя сегодня Банк Англии решил увеличить базовую процентную ставку на 0,25 п.п. — с 0,5% до 0,75%. Это максимальный с конца 2009 года уровень, уточняет агентство. По словам главы Банка Англии Марка Карни, в дальнейшем повышение ставок будет идти более медленными темпами.

Аналитики, опрошенные Bloomberg, отмечают, что падение курса британской валюты свидетельствует о том, что ЦБ страны не удалось убедить рынки в стабильности и позитивных экономических перспективах.

«Фунт стерлингов остается очень уязвимым из-за политической неопределенности», — считает старший валютный стратег Rabobank International Джейн Фоули.

Один из факторов, который влияет на нестабильность английской валюты, — неопределенность с условиями выхода Великобритании из ЕС. В последний месяц британское правительство покинули сразу несколько несогласных с премьер-министром Терезой Мэй деятелей, в том числе министр по переговорам о выходе из Европейского союза Дэвид Дэвис, его заместитель Стив Бейкер и глава МИДа Борис Джонсон.