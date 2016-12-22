Оператор аэропорта Орли подал иски против подравшихся в терминале рэперов

Руководство компании Aeroports de Paris (ADP), управляющее работой парижских аэропортов Орли и Руасси — Шарль де Голль, подало 2 августа иски против 14 человек, которые во главе с французскими рэперами Kaaris и Booba устроили накануне массовую драку в одном из терминалов Орли. Об этом говорится в сообщении AFP со ссылкой на пресс-секретаря компании.

Иски поданы по обвинениям в нарушении общественного порядка, причинении финансового ущерба и создании опасности для жизни других людей. Администрация Орли утверждает, что драка с участием рэперов помешала выставить оцепление вокруг забытого чемодана в аэропорту. Из-за инцидента было задержано несколько рейсов. Также ущерб был нанесен магазину беспошлинной торговли (duty free).

Агентство со ссылкой на местные власти сообщает, что в результате драки 14 человек были помещены под стражу, двоих из которых позже выпустили на свободу. Рэперы остаются под стражей.

Драка между французскими рэперами произошла в одном из залов аэропорта Орли в Париже накануне. В результате стычки руководству воздушной гавани пришлось временно ее закрыть.

Согласно данным портала The Local, после того как рэперы начали драться, к потасовке присоединились около 10 поклонников музыкантов, которые ввалились в разгар стычки в один из магазинов беспошлинной торговли. Прервать инцидент смогла только полиция, которая задержала обоих зачинщиков беспорядков. ​Портал отмечает, что рэперы собирались лететь в Барселону, где должны были выступить в клубах.

Администрация Орли сообщала, что зал 1 терминала W закрыли из-за ссоры между пассажирами.