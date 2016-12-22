Суд не взыскал с Удальцова и Развозжаева компенсацию за дубинки полиции

Мировой суд в Москве отклонил иск управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу о взыскании с фигурантов «болотного дела» — лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова и сторонника организации Леонида Развозжаева ​около 44 тыс. руб. за пять резиновых дубинок и две радиостанции «Волна». Об этом заявил РБК сам Развозжаев.

«Суд постановил отказать в удовлетворении исковых требований от МВД», — сказал он.

«РИА Новости» со ссылкой на судью Олега Шассаева уточняет, что кроме Удальцова и Развозжаева фигурантами дела являлись Илья Гущин, Алексей Гаскаров, Александр Марголин и Елена Кохтарева. «Истец или его представители не присутствовали на судебном заседании, но подали прошение о рассмотрении дела в их отсутствие», — говорится в сообщении.

Удальцов и другие ответчики считают, что сроки исковой давности по этому делу истекли, и его следует прекратить. Истец не предоставил данные о том, что имущество полицейских было действительно утрачено, не была указана фактическая стоимость резиновых дубинок и раций, не нашлось доказательств, что привлеченные лица были причастны к утрате этого имущества.

В середине июля Удальцов сообщил «Интерфаксу», что управление на транспорте МВД по ЦФО предъявило ему и другим фигурантам «болотного дела» иск более чем на 43 тыс. руб. по событиям 6 мая 2012 года, когда сотрудники полиции утратили пять резиновых палок и две радиостанции «Волна».

По мнению оппозиционера, иск связан с тем, что после истечения срока давности по «болотному делу» они с Развозжаевым обращались в Следственный комитет и суд с требованием вернуть им имущество, которое было арестовано еще в 2012 году в счет обеспечения гражданских исков. По словам координатора «Левого фронта», тогда при обыске у него изъяли 140 тыс. руб., арестовали его машину и машину Развозжаева. «Как только мы обратились, тут же появился этот иск. Будем разбираться, не истекли ли сроки давности», — пояснил Удальцов.

Согласованное с властями шествие по Якиманке и митинг на Болотной площади в Москве прошли 6 мая 2012 года. Демонстрация вылилась в беспорядки и столкновения с полицией, во время которых пострадали десятки человек. Задержания и аресты фигурантов «болотного дела» начались через несколько недель. В июле 2014 года организаторы мероприятия Сергей Удальцов и Леонид Развозжаев получили по 4,5 года колонии. Дело возбудили в отношении них и еще 30 человек. Следствие считает, что Удальцов и Развозжаев организовали беспорядки по заказу грузинского бизнесмена Гиви Таргамадзе. Осужденные не признали своей вины. Другие участники беспорядков получили различные сроки — от условного до четырех лет колонии, несколько фигурантов были амнистированы.

Развозжаев вышел на свободу 7 апреля 2017 года, а Удальцов освободился 8 августа.