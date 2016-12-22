В Чите ФСИН обязали выплатить 70 тыс. руб. за неоказание медпомощи

В Чите суд обязал взыскать с ФСИН компенсацию в 70 тыс. руб. в пользу осужденного за неоказание медпомощи. Об этом «Интерфаксу» сообщила представляющая интересы заключенного юрист Анастасия Коптева.

​Ингодинский районный суд Читы взыскал компенсацию с медико-санитарной части № 75 ФСИН в пользу осужденного Геннадия Курбанова. «70 тыс. руб. суд взыскал в качестве компенсации за понесенный моральный вред вследствие длительного неоказания надлежащей медпомощи. Суд частично удовлетворил исковые требования истца», — заметила Коптева.

Она добавила, что по решению суда в тюремной больнице должны собрать консилиум врачей для выработки тактики лечения заключенного. После этого медики должны будут провести все необходимые обследования и осуществить весь объем лечения.

По данным «Медиазоны», Курбанов требовал от ФСИН 2 млн руб. Адвокаты собираются обжаловать сумму компенсации.

Издание отмечает, что весной 2016 году у Курбанова нашли злокачественное новообразование левого бедра. Ему эндопротезировали пораженный сустав. Спустя пять дней после операции его этапировали в тюремную больницу, где у Курбанова развилась саркома левой бедренной кости. По словам заключенного, необходимых врачей к нему не допускали, также его часто помещали в ШИЗО. При этом после операции мужчину ни разу не осмотрел онколог. Отмечается, что у ​медико-санитарной части при ИК-7 нет разрешения на лечение граждан от онкозаболеваний.