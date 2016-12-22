«Ростелеком» заявил о планах создать спецверсию смартфона для чиновников

«Ростелеком» представит две версии смартфона для чиновников на базе Sailfish — обычную и версию с более защищенным шифрованием. Об этом сообщает корреспондент РБК с презентации отчетности госоператора.

«Смартфон для чиновников уже существует, и мы активно тестируем решения с госорганами. В том числе обсуждаем создание специальной версии смартфона для спецпользователей, для которых существуют определенные ограничения с точки зрения защиты информации», — сказал президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

По его словам, оператор уже подал заявку на финансирование этого проекта. «С объемом финансирования на будущий год государство уже определилось», — добавил Осеевский, не раскрыв деталей.

«Ростелеком» в марте заключил договор о покупке 75% компаний «Открытая мобильная платформа» и «Вотрон», которые занимаются разработкой операционной системы для мобильных устройств Sailfish.

