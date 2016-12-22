Порошенко посоветовал украинцам прочитать «Московскую вошь» Петлюры

Президент Украины Петр Порошенко во время выступления по случаю Дня соборности заявил, что граждане страны должны учить историю и делать «правильные выводы», передает «112 Украина».

«Четвертый Универсал и Акт воссоединения относятся к числу важнейших документов национально-освободительной борьбы. Возвращаться в своих выступлениях к тем событиям мне приходилось неоднократно», — заявил он.

По его мнению, создатели этих политико-правовых актов принимали решения в чрезвычайно сложных обстоятельствах и допускали тяжелые ошибки.

«За все это они и славу разделяют одну на всех, и ответственность несут общую. Наш с вами долг сделать правильные выводы из уроков истории», — добавил украинский президент.

Помимо этого, Порошенко отметил три книги, которые необходимы гражданам Украины для прочтения.

«В прошлом году «Воспоминаниями» Павла Скоропадского я был настолько поражен, что настойчиво советовал прочитать их всем политикам, чиновникам, депутатам. Мне же на день рождения подарили контрпропагандистскую брошюру Симона Петлюры, которая имеет символическое название «Московская вошь», — сказал он. Порошенко добавил, что это произведение не является ксенофобским. «Думаю, поучительно было бы полистать еще и Махно», — заключил он.

В середине января Порошенко заявил, что вся деятельность России направлена на то, чтобы «уничтожить украинское государство».

Акт объединения Украинской народной республики (УНР) и Западно-Украинской народной республики (ЗУНР) — провозглашение 22 января 1919 объединения (УНР) и ЗУНР в единое украинское государство.

Четвертый Универсал — акт, принятый в 1918 году, согласно которому УНР стала независимым государством.

Симон Петлюра — главный атаман войск Украинской народной республики, глава Директории Украинской народной республики. Участвовал в боях против Красной армии.