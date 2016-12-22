Роскомнадзор проверит Burger King в связи с возможным сбором данных

Роскомнадзор включил проверку сети ресторанов быстрого питания Burger King в план на 2019 год. Об этом сообщается на официальной странице ведомства во «ВКонтакте».

Как отмечается в сообщении, Роскомнадзор «не имеет возможности быстро инициировать внеплановые проверки». Однако в 2019 году деятельность Burger King будет проверена на соответствие закону «О персональных данных».

В сообщении уточняется, что две жалобы пользователей, которые находятся вне полномочий Роскомнадзора, были перенаправлены «в службу, ответственную за безопасность граждан России».

В середине июля пользователь портала Pikabu написал, что мобильное приложение Burger King может собирать данные пользователей посредством записи видео с экранов смартфонов. Он также обратил внимание, что записанное видео отправляется на сервер. При этом на запись может попасть ввод данных банковской карты при оплате заказа.

После этих сообщений Роскомнадзор направил в Burger King официальный запрос.

Диджитал-директор «Бургер Кинг Россия» Сергей Очеретин заявил, что мобильное приложение ресторана не собирает данные подписчиков. По его словам, информация о поведении пользователей в приложении не содержит персональных данных и не хранится на сервере. Кроме того, как отметил Очеретин, они обезличены и закодированы.