«Росатом» привлек саудовского партнера в проект по АЭС

«Росатом» договорился с саудовским партнером о совместной работе над проектом строительства АЭС в стране, сообщило местное издание Argaam со ссылкой на слова вице-президента «Русатом Оверсиз» (продвигает зарубежные проекты «Росатома») Милоша Мостецки. Госкорпорация, по его словам, подписала меморандум о сотрудничестве «с сильным саудовским партнером». Его имя в «Русатом Оверсиз» назвать отказались.

По словам Мостецки, «Росатом» сейчас подготавливает свой проект под требования Саудовской Аравии, вместе с местным партнером госкорпорация разрабатывает план по локализации и поиску персонала для проекта строительства АЭС. Представитель «Русатом Оверсиз» отказался комментировать, на каких условиях саудовский партнер сотрудничает с «Росатомом» по проекту АЭС и обсуждается ли с ним создание консорциума для участия в текущем тендере.

В феврале «Росатом» подал заявку на участие в тендере на строительство двух атомных блоков в Саудовской Аравии. Планирующая масштабную ядерную программу — на 17 блоков к 2032 году — Саудовская Аравия в 2019 году назовет победителя тендера на строительство первых двух блоков. В шорт-лист, помимо «Росатома», вошли компании из США, Южной Кореи, Китая и Франции.



Мостецки в интервью Argaam пояснил, что трудность реализации проекта в Саудовской Аравии заключается в отсутствии инфраструктуры и обученного персонала. С технической точки зрения самой серьезной проблемой, по словам Мостецки, является высокая температура воздуха и воды, необходимой для системы охлаждения АЭС.